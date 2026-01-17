大阪市の不動産の所有者になりすまし、嘘の登記申請を行ったなどとして、司法書士の男ら二人が逮捕された事件。二人は他人の不動産の所有権を乗っ取る「地面師詐欺グループ」とみられ、警察は全容解明を進めている。報道各社によると、逮捕されたのは大阪市の司法書士・松本稜平容疑者（34）と、三重県の会社員・小鹿瑞樹容疑者（33）。二人は共謀して昨年1月、80代男性が所有する大阪市・北区の建物について、男性のなりすまし役