1月スタートのドラマ『横浜ネイバーズ』（東海テレビ、フジテレビ系）でW主演を務める大西流星（24）と原嘉孝（30）。なにわ男子のコスメ好き・大西と、連ドラ初主演となるtimeleszの原、お芝居の現場では初共演の2人にお互いの共演前後の印象を聞くと――。大西：“タイプロ”のオーディションを見ていて、お仕事やグループに対して熱い思いがあり、その熱が周りにも伝わっていくのが素敵だと思いました。今も、作品にかける気持