エチゴビールから、栃木県にある新工場「エチゴビール那須工場」での初製造となる限定醸造クラフトビールが登場します。創業の地である新潟、ブランドルーツのドイツ、新たな拠点となる栃木の原料を使用した、記念すべき一本がラインナップされます。 エチゴビール「笑顔が集う輝きビール(THE FIRST BATCH from NASU Brewery)」 発売日：2026年2月6日(金)価格：参考価格356円(税込)容量：350ml缶アルコール度：5％