アメリカの医療制度は年間約5兆ドル(約800兆円)という膨大な支出が複雑に絡み合う巨大なシステムとなっています。そのシステムの構造をコラムニストのアンドリュー・ツァン氏は「われわれが創り上げた『忌まわしい怪物』」と表現し、その全体像を可視化しようと試みています。An Abominable Creature - by Andrew Tsanghttps://healthisotherpeople.substack.com/p/an-abominable-creature以下がツァン氏の作成したサンキー・ダイ