３月１０日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング興行「フェニックスバトル１５１＆ふじのくにＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬＢＯＸＩＮＧ８」の対戦カードが１７日、発表された。メインイベントはチャンピオンカーニバル・日本スーパーウエルター級タイトルマッチ１０回戦。王者・神風藍（３１）＝ＲＫ蒲田＝が、指名挑戦者の同級１位・左右田泰臣（３７）＝（ＥＢＩＳＵＫ’ｓＢＯＸ＝と対戦する。神風は昨年１