歌手・ちゃんみながイメチェン姿を披露した。１７日までに自身のインスタグラムを更新し、英語で「２０２６年最初のライブ」と投稿。髪を蛍光グリーンに染め、前髪も新鮮だ。以前の面影はもうゼロ。フォロワーは「え！めっちゃ可愛いんだけど！！！！」「髪色めっちゃ可愛いって思えるのちゃんみなだから」「ぎゃーーー！！！なんで何色でも似合うの」「アニメから出てきたみたいな可愛さ」「えっ、待って、これはかわいすぎ