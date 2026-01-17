4000本以上のスパイクでツボを刺激する「シャクティマット」など、強烈な刺激を伴う指圧グッズが人気を集めている。専門家は皮膚の赤みから血流改善の効果を指摘。寒さで体がこわばる時期に合わせた需要が高まっている。4000本の突起がツボを刺激するマットが人気無数のスパイクが並ぶ指圧マット。まるで拷問のような痛みが癒やしにつながると、大きな話題となっている。東京・渋谷区にある「シャクティジャパン」がネット販売する