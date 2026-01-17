渋滞＆激セマ道路の「ズーラシア」行きで実験！相鉄バスは2026年1月16日、NTTドコモビジネスや、神奈川県横浜市などと共同で行う自動運転バスの実証実験について、報道陣向けの試乗会を開催しました。昨今、自動運転バスの実証は各地で盛んに行われていますが、この実験は「ネットワーク通信」の発展によって自動運転の実用化を目指す、ユニークな取り組みです。【地図・写真で見る】これが相鉄「自動運転バス」の実験ルートです