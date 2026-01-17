「ナイツ」土屋伸之がパーソナリティを務めるＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜・午前９時）を休んだ。相方の塙宣之は生出演。代役をお笑いコンビ「ママタルト」檜原洋平が務めた。アシスタントで同局の出水麻衣アナウンサーは、土屋が休んだ理由を「今週、正月休みということで」と発表していた。