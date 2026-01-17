ボーイズグループBTSが、完全体で4年ぶりにワールドツアーに乗り出す。韓国公演が釜山（プサン）で開催されると伝えられると、宿泊業者の一部が料金を過度に引き上げた。BTSの公演は、来る6月12〜13日に釜山で開催される。実際に宿泊料金は、普段に比べて急騰した。海雲台（ヘウンデ）駅近くの宿の場合、公演期間中の1泊の料金が少なくとも70万ウォン（約7万5000円）台から最大120万ウォン（約13万円）台まで、定められた。【注目