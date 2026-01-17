春は出会いと別れが交差し、気持ちをそっと伝えたくなる季節。そんな想いに寄り添うように、資生堂パーラーから春のギフトにぴったりな限定スイーツが登場します。どこか懐かしさを感じさせるレトロなパッケージと、丁寧に焼き上げられたお菓子のやさしい味わいは、贈る人の心まで映し出すよう。大切な人の記憶に静かに残る、春ならではの甘い贈り物です♡ 個性が光る焼き菓子ビスキュイ 「ビス