昨年12月にユーチューバー・ヒカル（34）との電撃離婚を発表した実業家・進撃のノア（31）が17日、自身のインスタグラムを更新。米ハワイの大豪邸で誕生日を祝ってもらう様子を公開した。ノアは「日本時間の誕生日とハワイ時間の誕生日」とつづり、ハワイでの誕生日パーティーの写真を投稿した。「いつも辛い時も嬉しい時も、共に涙流してくれてありがとうございます！本当に出会えた事に感謝しています！一生かけても恩返し