フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ第5戦が16日（現地時間）、アメリカ・ニューハンプシャー州のウオータービルで行われ、男子で2022年北京五輪銅メダルの堀島行真（27、トヨタ自動車）が85.56点で今季2勝目、通算24勝目を挙げた。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個今大会は、2月のミラノ・コルティナ五輪前最後のW杯。堀島は今季W杯ランキングも首