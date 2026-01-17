お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）の妻で、タレントの藤本美貴（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。正月旅行で訪れた名所での初日の出ショットを公開した。「家族旅行でSedonaに行ってきました」と報告。「せっかくセドナに行けるなら初日の出をセドナでどうしても見たいと思ってお正月旅行はセドナに」と明かした。「お正月は雨だったけど…笑2日無事に初日の出見られました」とつづり、美しい初日の