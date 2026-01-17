Image: Raymond Wong / Gizmodo US ここ数年（特に去年）一気に盛り上がりを見せているスマートグラス業界。今年はいよいよGoogleがスマートグラスをリリースするのでは？と期待が高まっています。そんな中、RedditユーザーがGoogleのあるコードからスマートグラスの機能と思われる隠し記述を発見。こんなグラスになりそうだなぁとイメージしやすい機能がいくつか明らかになりました。会話検