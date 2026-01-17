阪神・淡路大震災は、発生からきょうで３１年です。神戸市では追悼行事が行われています。神戸市の東遊園地に設けられた「１・１７のつどい」の会場には、土曜日ということもあり、夜明け前から大勢の人が訪れています。３１年前に発生した阪神・淡路大震災では、６４３４人が犠牲となりました。会場では灯籠で「つむぐ」という文字がかたどられ、「震災の記憶と教訓をつぎの世代に繋いで行く」というメッセージが込められ