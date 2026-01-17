２・５次元アイドルグループ「めておら−Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ−」が１６日、グループのＹｏｕＴｕｂｅで生配信を行い、登録者数が１００万人になる瞬間をリスナー（ファンの呼称）と見守った。登録者数が１００万人に到達すると、メンバーは跳びはねて歓喜した。配信では、３月２２、２３日にＫアリーナ横浜でワンマンライブ「Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ２ｎｄＯｎｅＭａｎＬｉｖｅ−ＴＨＥＫＩＮＧＳ−」を開催