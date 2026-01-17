チャットGPTのロゴ＝2025年1月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米人工知能（AI）企業、オープンAIは16日、対話型生成AI「チャットGPT」で広告表示を始めると発表した。無料利用者と、新設した月額8ドル（約1260円）の低価格プラン利用者が対象。米国で試験導入する。巨額の開発投資で赤字が拡大する中、収益力の強化を図るのが狙いとみられる。数週間以内に米国で試験を開始する。会話内容に関連する製品やサービスの広