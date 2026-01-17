ミネアポリスのフライ市長とミネソタ州のウォルズ知事/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米司法省がミネソタ州のウォルズ知事とミネアポリスのフライ市長について、連邦法の執行を妨害している可能性があるとして捜査を行っていることが分かった。事情に詳しい複数の情報筋が明らかにした。事情に詳しい関係者がCNNに明かしたところによると、大陪審は捜査の一環で両氏に対する召喚状を発出した。ただし別の情報筋によると、