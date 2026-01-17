お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が１７日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」で、ピン芸人の兄・はなわについて語った。福島県に塙町という、名字と同じ町名の自治体があり、塙は前日、兄とともにそこでロケを行ったという。「地元の人も歓迎してくれて。『塙町にはなわさんが〜』みたいな感じで」と町民は大喜びだったと話した。ロケの最後には、塙町の曲を兄・はなわが作り、町民の前