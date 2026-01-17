Ｕ―２３アジアカップ準々決勝（１６日、サウジアラビア・ジッダ）でＵ―２３日本代表はＵ―２３ヨルダン代表に１―１からの延長を経て突入したＰＫ戦を４―２で制して、準決勝進出を決めた。日本は２０２８年ロサンゼルス五輪に向け、あえてＵ―２１世代で臨んでいる中、４強入りを決めた。同点弾の古谷柊介は「今はうれしすぎてゴールのシーンを覚えていない」とし「結果を残してやろうと思ってました」とコメント。大岩剛監