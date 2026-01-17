阪神・淡路大震災の発生から３１年を迎えた１７日、被災地に本拠地を置く阪神が兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で犠牲者に約１分間の黙とうを行った。粟井球団社長をはじめ球団関係者、選手らが被災者を思い、目を閉じた。新人合同自主トレに参加中のドラフト１位・立石（創価大）らルーキー７選手も参加。プロとしての責任を心に刻み、決意を新たにした。同社長は「哀悼の意を込めて。震災があったということを伝えていく