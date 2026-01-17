名詞と動詞を正しく使う -【名詞と動詞を理解する】 ＜文章カアップのポイント＞・抽象的な概念など、動作しないものが動作する文にならないように、名詞と動詞を対応させる。・「〇〇することである」をじょうずに使う。 動作しないものが動作するという文は間違い 「目標」自体が「ダイエットする」ことはありません。書き手がダイエットするのです。NGの「目標はダイエットする」のような「ＡはＢする」とい