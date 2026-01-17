2児の母で、タレントの加護亜依（37）が15日、Instagramを更新。本格的な和食を作る動画に絶賛の声が寄せられている。【映像】加護亜依、娘リクエストのキャラ弁を公開13歳の長女と8歳の長男、2人の子どもを育てている加護。SNSでは、運動会で長女にリクエストされたキャラ弁や、ハロウィン料理などを披露してきた。加護亜依、本格的な和食を作る動画に絶賛の声2026年1月16日に更新したInstagramでは、初めて料理教室に参加