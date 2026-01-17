株式会社ispaceは2026年1月16日、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が実施する「宇宙戦略基金事業」の第二期公募において、「月極域における高精度着陸技術」のテーマで採択されたと発表しました。これに伴い、同社は2029年の打ち上げを目指す「ミッション6」に向け、新型の月着陸船（ランダー）の開発を正式に開始します。今回の採択により、ispaceは最長で5年程度、最大200億円の助成を受け、難易度の高い「月南極エリアへのピンポイ