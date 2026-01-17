お笑いコンビくりぃむしちゅー有田哲平（54）が16日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。毎週チェックしている番組を明かした。「令和の番組で好きなコンテンツは？」との質問に、有田は「毎週見てるのはアド街ック天国」と回答。続けて「あとサウナ番組とラーメン番組は全部勝手に録画されてるから」と話した。「アド街ック天国は毎週見てるよね？」と問いかけると、出演者からは「たまに