女子プロレスラーの凛（32）が、初めての動物園ではしゃぐ2歳の長女・寿々ちゃんの様子を公開した。【映像】凛、“そっくり”と話題の長女の顔出しショット（複数カット）2023年8月、タレント・北斗晶（58）の長男・佐々木健之介（27）との間に第1子となる長女・寿々ちゃんが誕生していた凛。ブログではたびたび、寿々ちゃんの顔出しショットを投稿しており、「凛ちゃんに似てますね」「本当にそっくりで可愛い」などと話題