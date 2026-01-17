FC琉球は17日、MF幸喜祐心(20)が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。今後に関しては正式に決定次第、改めて報告するという。幸喜は琉球U-18時代に2種登録選手としてプレーし、2024年から正式にトップチーム昇格。昨季はJ3リーグ戦12試合に出場した。