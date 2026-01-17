前回に引き続き、オープンに向けたスキー場の準備を学ぶ川島＆松田。今回はコースの安全対策からスキー場での救助訓練、さらにリフトの整備を行う。救助訓練のため、スキー未経験の川島が一人特訓！滑れるようになるか？さらに想像を絶する重労働のリフト整備で松田が悶絶！ 最新話はTVer＆Huluで！Huluでは過去回も配信中！ 次回は・・・スーパー銭湯の裏側をスタディー！