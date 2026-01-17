勝ちたい思いが前面に出たナイスプレーに、周囲も脱帽だ。元AKB48の大家志津香が、劣勢の局面から勝負を仕掛けてポットを奪い取る場面に、視聴者から大きな反響が集まった。【映像】元AKB48大家、“勝率3%”からの大逆転各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第5回が1