今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカ・ニューヨーク州の「迫る炎…取り残された10頭の牛10分間の救出劇」についてです。◇アメリカ・ニューヨーク州。警察官のボディーカメラの映像。「ここだ！」激しく燃える建物の中にいたのは、10頭の牛。牛舎で火災が発生し、取り残されていたのです。警察官が工具を使って、扉の鎖を切断しようとします。迫りくる炎から逃れようと、扉近くに集まる牛たち。そ