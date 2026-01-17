オランダ１部ＮＥＣナイメヘンのＦＷ塩貝健人（２０）がドイツ１部ボルフスブルクに移籍することで合意したと１６日、ドイツ「スカイスポーツ」など各メディアが報じた。今後、メディカルチェックを受けて、正式契約を結ぶ見通し。移籍金は１０００万ユーロ（約１８億３０００万円）とみられている。２０２４年に慶大所属のまま特別指定選手としてＪ１横浜Ｍでプレーし、同８月にＮＥＣに加入。今季リーグ戦は１２試合出場で７