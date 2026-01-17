東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年企画の一つ、電子コミック『爆上戦隊ブンブンジャーbonus lap調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』の第1話が、あす1月18日0時よりTTFCにて会員読み放題配信開始となる。【写真】『爆上戦隊ブンブンジャーbonus lap調達屋の帰還』より本編シーン『爆上戦隊ブンブンジャー』の電子コミック第2弾で、完全新作エピソードを描く本作は、ゲンバード・デ・リバリー二世（＝振騎玄