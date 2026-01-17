昨年のエリザベス女王杯で２着だったパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）での始動を目指すことになった。エリザベス女王杯後は放牧に出され、しっかりと休ませている。千田調教師は「２月に入ったあたりで戻さないとね。大きな競馬場の方がいいとは思うけど、どう対応してくれるか」と説明した。