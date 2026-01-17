KOSPI（韓国総合株価指数）が史上初めて4800に達した。最近の韓国ウォン安が追加上昇の障害物となる中、具潤哲（ク・ユンチョル）副首相兼財政経済部長官は「偏り現象（herd−like behaviour）を容認（tolerate）しない」という立場をロイター通信に明らかにした。韓国取引所によると、16日のKOSPIは前日比43．19ポイント（0．90％）上昇した4840．74で取引を終えた。指数は一時4855．61まで上昇し、取引時間中だけでなく終値も過