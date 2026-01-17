米フロリダ州の「マールアラーゴ」で、道路改名の式典に出席するトランプ大統領＝16日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、南部フロリダ州にある自身の私邸「マールアラーゴ」で、私邸まで通じる道路の一部を「ドナルド・J・トランプ大統領大通り」に改名する式典に出席した。トランプ氏は「大変光栄に思う」と満足げな様子だった。ロイター通信によると、改名されたのはパームビーチ国際空港と私邸を結ぶ