阪神・淡路大震災から３１年となった１７日、尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでは阪神の選手や関係者らが黙とうをささげた。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝ら新人選手や大山、高寺なども右翼のラインに整列し、黙とうした。昨年までは当時、震災で大きな被害を受けた鳴尾浜球場で行われ、ＳＧＬでは初の黙とう。この日はスタンドも無料開放されていて、ファンも黙とうをささげていた。