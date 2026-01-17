エミレーツ航空は、ドバイ〜ヘルシンキ線を10月1日に開設する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はドバイ発が7時間10分、ヘルシンキ発が6時間35分。アラブ首長国連邦とフィンランドを結ぶ、唯一の直行便となり、通年運航する。ドバイとヘルシンキ間の需要は堅調で、他の北欧の都市を経由して乗り継ぐ人もいるという。両国間の貿易も拡大が続いている。日本を含む東アジアや東南アジア主要都市