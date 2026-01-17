全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千歳烏山の蕎麦店『東白庵 かりべ』です。寒い季節にこそ旨い。王道の天ぷら蕎麦はこうでなくっちゃ「天ぷら蕎麦を名乗るならば、天ぷらをのせてこそでしょう」と店主の苅部政一さんはにっこり笑った。別盛りで食べることも増えた昨今だが、熱々をのっけた蕎麦はやはり別物。ツユはスッキリとしていて、細い蕎麦のしゃっきりした食感