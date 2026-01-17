昨季J２を２位でフィニッシュ。J１昇格を果たしたV・ファーレン長崎は１月16日、デンマークのラナースFCから元ジャマイカ代表のFWノーマン・キャンベルが完全移籍で加入することを発表した。右ウイングを主戦場とする26歳は、これまで母国クラブやセルビア、デンマークでプレー。初のJリーグ挑戦となるニューカマーは、長崎の公式サイトを通じてコメント。「V・ファーレン長崎への加入、そしてこの新たな挑戦を始められること