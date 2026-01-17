歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。今年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』主役は、豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である、豊臣秀長（演：仲野太賀）。大河ドラマの第2話に関連して、今回は織田信長の岩倉城攻めに注目。秀吉・秀長兄弟が仕えた戦国武将・織田信長が、なぜ同じ織田家の城主が守る岩倉城を攻めたのか？について説明します。（かしまし歴史チャンネル／川合章子）織田家どうしで戦っているの