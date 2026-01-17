「1階から出火して2階に逃げ遅れがいる」と通報 きょう未明、岐阜県関市で住宅が焼ける火事があり、2人が遺体で見つかりました。警察は、この家に住む13歳と11歳のきょうだいとみて、身元を確認しています。 【写真を見る】7人家族の住宅で火事 2人死亡 13歳三男と11歳長女か 「1階から出火して2階に逃げ遅れがいる」と通報 岐阜・関市 きょう午前2時前、関市下之保の無職・森節夫さん(77)の住宅で、「1階から出火して、2階に逃