サガン鳥栖で２年目の指揮。小菊昭雄監督は何を積み上げ、結果として示そうとしているのか。「内容」と「勝利」を分けて考えるのではなく、両者を同時に高める道を選び続ける覚悟にある。J２に降格して１年目の昨シーズン、大半の選手が入れ替わるなかで、小菊監督はチームの成長と昇格という二つのタスクに向き合った。独特のビルドアップでボールを保持しながら、ゲームの主導権を握っていくのが鳥栖のスタイルだ。その観点