自民党和歌山県連は、１６日、役員会を開き、近く行われる見込みの次の衆院選で和歌山２区は、現職で無所属の「世耕弘成衆院議員を支持する」とする党本部の意向に従うことを決定しました。おととしの衆院選で和歌山２区は保守分裂選挙となり、自民党を離党して無所属で出た世耕氏と、自民党公認の二階伸康氏が争った末、世耕氏が当選しました。今回の決定で保守分裂は一定の決着をみたとみられます。（世耕弘成衆院議員）