２０２２年１１月、大阪拘置所に収容されている死刑囚３人は「絞首刑」について「人間としての尊厳を著しくそこなう非人道的な方法。日本国憲法に違反している」などとして、絞首刑による死刑執行の差し止めと１人あたり１１００万円の慰謝料を国に対し求めていました。この裁判をめぐり、大阪地裁は、１６日の判決で「死刑の絞首という執行方法の違憲性・違法性を争っているが、この行政訴訟で判断を確認することは死刑を確定