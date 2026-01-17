2026年シーズンのKリーグ1は、2月28日に1部が開幕を迎える。【写真】Kリーグの美女チアガール、今にも弾けそうな私服SHOT新シーズンのKリーグでプレーする日本人選手は現時点で1・2部合わせて5人。1部では石田雅俊（大田ハナシチズン）、西矢健人（浦項スティーラーズ）、高橋一輝（富川FC 1995）、西条将太（仁川ユナイテッド）の4人、2部では工藤駿（城南FC）という顔ぶれだ。そんなKリーグで、2026年シーズンから新たに変更とな