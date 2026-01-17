◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）＝１月１７日、栗東トレセンヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は昨年の菊花賞（１６着）以来となる復帰戦へ向け。ＣＷコースを長めをゆったりと乗られた。「一回り大きくなって、体重はちょっとプラスになるかな。成長分もあると思うし、雰囲気はいいと思う。結果が出ている距離だし、ハンデもいい」と松永幹調教