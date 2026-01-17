◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）＝１月１７日、栗東トレセン１１か月ぶりの実戦となるサトノグランツ（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）はＣＷコースをゆったりと回り、前日の最終調整を終えた。「追い切るごとに良くなっているけど、休み明けという感じはします」と友道調教師は冷静にジャッジ。ただ、前向きな変化も感じている。「おなかのあたりがすっきりし