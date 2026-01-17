◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）＝１月１７日、栗東トレセン昨年の菊花賞４着以来の復帰戦となるゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）はレース前日、坂路を軽快に駆け上がった。杉山晴調教師は「仕上がりはいいですよ。時期的に絞りづらいので、プラス体重かと思いますが、心配ないんじゃないですかね」と納得の表情を浮かべる。枠も内めの