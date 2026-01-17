三味線漫談家の林家あずみが１７日、フリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは、独演会に足を運ぶほどあずみの大ファン。リスナーへ「みなさんには是非知っていただきたい」と紹介した。さらに「誠実だよね人柄は」と絶賛しながら「こんな誠実な人柄なんだけど、芸はイマイチなんだ」と笑わせると「毎回言って